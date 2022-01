Deputado republicano acusa partido de "lucrar com populismo"

. Mas numa entrevista ao Yahoo News , na quarta-feira, o deputado republicano lamentou que o partido agora promova “mentiras e conspirações”., lamentou o congressista à publicação., acusou ainda., segundo Kinzinger, que acredita que

O problema, continuou, “é que estamos numa altura em que a verdade não importa, e isto ainda se vai manter assim uns tempos”.



Partido Republicano está “irreconhecível”

As “teorias da conspiração” de 6 de janeiro

1) I know this will break some hearts. For a few months, people like Tucker Carlson, MTG, Gaetz, and now Cruz have been “just asking questions” about a man named Ray Epps. — Adam Kinzinger (@AdamKinzinger) January 11, 2022

Não é a primeira vez que Adam Kinzinger admite estar dececionado com o rumo e o estado em que se encontra o GOP. Durante uma entrevista na sexta-feira passada à MSNBC , o deputado republicano disse que o seu partido político se tornou "irreconhecível"., afirmou o legislador republicano., acrescentou.O deputado republicano lamentou ainda que o partido tenha perdido, “na cabeça de muitas pessoas, a credibilidade" e que agora vá levar "muito tempo para a recuperar".Kinzinger tornou-se num dos críticos mais duros de Trump após as Eleições Presidenciais de 2020 e o ataque de 6 de janeiro de 2021 contra o Capitólio. Embora o congressista republicano tenha dito que votou em Trump em 2020, tem criticado frequentemente o ex-presidente por espalhar mentiras sobre os resultados das eleições e incitar os apoiantes a manifestações violentas.Além de ter votado a favor do impeachment de Trump, após o ataque ao Capitólio, Adam Kinzinger pertence à comissão que investiga o assalto à democracia no dia 6 de janeiro de 2020. O congressista admitiu estar cansado que tantos republicanos continuem a defender a “teoria da conspiração” infundada de que Ray Epps, um apoiante de Trump e que terá encorajado os manifestantes a invadir o Capitólio dos EUA, fosse na verdade um agende do FBI ou um informador enviado para provocar o caos., disse Kinzinger ao Yahoo News.A teoria sobre Epps foi promovida pelo apresentador da Fox News, Tucker Carlson, e questionada posteriormente pelo senador Ted Cruz, do Texas, e os deputados Marjorie Taylor Greene, da Geórgia, e Matt Gaetz, da Flórida. Segundo esta teoria, Epps estava a trabalhar para a Casa Branca e apelou, como indicam registos em vídeo, aos manifestantes pró-Trump que invadissem o Capitólio.Já na terça-feira, depois de uma audiência da comissão de investigação no Congresso dos Estados Unidos, Adam Kinzinger acusou, através do Twitter, membros do Partido Republicano que alimentam estas teorias e apoiam as mentiras de Donald Trump, procurando uma “absolvição” do que aconteceu a 6 de janeiro., escreveu Kinzinger.Na entrevista, questionado sobre a sua publicação na rede social, Kinzinger afirmou que