Deputado sul-coreano diz que Coreia do Norte concluiu preparativos para ensaio nuclear

Apesar da recente vaga de covid-19 na Coreia do Norte, "os preparativos para um ensaio nuclear estão completos" e o país está "apenas à procura do momento certo" para o realizar, disse Ha Tae-keung aos jornalistas, citando informações dos serviços de informação.

As imagens de satélite indicam que a Coreia do Norte se prepara para realizar um teste nuclear, e os Estados Unidos e a Coreia do Sul têm vindo a avisar há semanas que isso pode acontecer a qualquer momento.

O Presidente norte-americano, Joe Biden, chega a Seul no final da sexta-feira para uma série de cimeiras, na sua primeira viagem à Ásia como Presidente.

"Os nosso serviços de informação refletem a possibilidade real" de testes de mísseis com capacidade nuclear ou um teste de armas nucleares durante a visita de Biden, disse na quarta-feira o Conselheiro de Segurança Nacional dos EUA, Jake Sullivan.