Deputados alemães da maioria dos partidos reclamam libertação de Assange

A carta subscrita por 37 deputados do FDP (liberais), SPD (social-democratas), esquerda e verdes foi anteontem revelada pela versão online de Der Spiegel . A carta denuncia o "efeito intimidatório" que a anunciada extradição de Assange para os Estados Unidos teria "sobre a liberdade de imprensa, o jornalismo de investigação e a liberdade de opinião".





A iniciativa da carta partiu de um deputado da maioria governamental, o verde Max Lucks, por ocasião do Dia Mundial da Liberdade de Imprensa, celebrado na passada terça feira, 3 de maio.





Um outro deputado da maioria governamental, o liberal Peter Heidt, explicou nos termos seguintes o que se pretende com a carta: "Com esta carta interpartidária chamamos a atenção para o facto de uma extradição do sr. Assange não poder ser encarada de um ponto de vista meramente jurídico. Jornalistas de todo o mundo, mas também o Conselho da Europa como máximo guardião dos direitos humanos olham para este caso e para o sinal que ele representa".





Heidt acrescentou ainda: "A liberdade de imprensa é para mim um bem precioso e decisivo para a existência de uma democracia. Isto é também válido muito especialmente para o jornalismo de investigação".





A carta, dirigida nominalmente a 24 parlamentares britânicos, cita uma resolução do Conselho da Europa como representante de 47 países europeus e que, a seu tempo, se pronunciou também contra uma extradição de Assange, reclamando também a sua libertação.





A decisão final de extraditar Assange, ou não, encontra-se agora nas mãos da ministra britânica do Interior, Priti Patel.