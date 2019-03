Deputados britânicos votam acordo de saída no dia em que o Brexit devia ter acontecido

RTP29 Mar, 2019, 09:21 | Mundo

Na votação não consta a declaração política sobre as relações futuras, clarificou quinta-feira a ministra responsável pelos Assuntos Parlamentares, Andrea Leadsom.







"Como disse hoje na Câmara, a União Europeia só vai concordar com uma prorrogação até 22 de maio se o Acordo de Saída for aprovado esta semana. A moção de amanhã [hoje] dá ao Parlamento a oportunidade de garantir essa extensão", disse.







O debate decorre esta manhã no Parlamento britânico, entre as 9h30 e as 14h30. A votação será feita logo de seguida.







Até agora, os dois documentos foram considerados um pacote, mas nas conclusões da reunião de 21 de março, o Conselho Europeu refere apenas o Acordo de Saída. Razão para só esta parte do pacote Brexit, o “acordo de divórcio”, ir hoje a votos, com o Governo a considerar que este voto é suficiente para ir ao encontro do critério dos líderes europeus para conseguir o adiamento da saída até 22 de maio.







Ainda assim, no Reino Unido, as análises pendem no sentido de uma nova derrota de Theresa May, que já prometeu que se iria afastar em troca do apoio ao seu Acordo de Saída.







Os Trabalhistas já vieram dizer que iriam votar contra o acordo, esperando-se que os irlandeses do DUP sigam igual caminho.







Numa conversa telefónica com Theresa May, o líder dos Trabalhistas Jeremy Corbyn terá garantido os deputados que não iriam votar um “acordo de olhos vendados”. “Tiramos a declaração política e é completamente cego. Não se faz ideia do que se está realmente a votar”, reforçou o ministro sombra do Brexit, Sir Keir Starmer, à BBC Radio 4.





Se o Governo voltar a ser derrotado na votação de hoje os ministros terão até dia 12 de abril (a data limite para indicar se vão ser apresentados candidatos às eleições para o Parlamento Europeu) para indicar qual o caminho que os britânicos querem seguir.







A BBC avança que os líderes europeus deverão reunir-se em cimeira de emergência poucos dias antes desta data para discutir o cenário de não haver acordo aprovado. Ontem mesmo, o negociador do Brexit do lado da União Europeia, Michel Barnier, argumentou que uma saída sem acordo era “o resultado mais plausível” no atual panorama.





A Declaração política para o futuro das relações entre o Reino Unido e a União Europeia contém orientações para a negociação de um futuro acordo comercial e a cooperação em vários setores, mas não é vinculativa.





Propõe uma parceria económica "ambiciosa, vasta e equilibrada", que compreende uma área de comércio livre com a UE, sem tarifas, impostos, encargos ou restrições significativas, mas, ao contrário de uma união aduaneira, não impede o Reino Unido de desenvolver uma política comercial independente à margem desta relação.





O Acordo de Saída, de 585 páginas, estabelece os termos da saída do Reino Unido da UE para que se faça de forma ordenada e estabelece um quadro jurídico quando os Tratados e a legislação da UE deixarem de se aplicar ao Reino Unido.





Inclui um protocolo para a Irlanda do Norte, um capítulo sobre os direitos dos cidadãos europeus no Reino Unido e britânicos residentes na UE, um período de transição até ao final de dezembro de 2020 e o pagamento de uma compensação financeira pelo Reino Unido pelas obrigações assumidas enquanto membro da União Europeia, cujo valor o governo britânico estima ser entre 35 e 39 mil milhões de libras (40 a 45 mil milhões de euros).





O Acordo, juntamente com a Declaração, foram chumbados a 12 de março por 391 votos contra e 242 votos a favor, uma diferença de 149 votos, repetindo o chumbo de janeiro por 432 votos contra e 202 contra, uma margem histórica de 230 votos.





c/Lusa