Deputados canadianos chegam a Taiwan para visita de uma semana

O grupo é constituído por dez parlamentares, alguns relacionados com os departamentos da Defesa e dos Negócios Estrangeiros, incluindo o vice-presidente do Comité dos Negócios Estrangeiros e Desenvolvimento Internacional, Stéphane Bergeron, e o presidente do Comité Especial das Relações Canadá-China, Ken Hardie, informou a agência oficial taiwanesa, CNA.

Os legisladores canadianos vão reunir-se com Tsai e o vice-presidente, Lai Ching-te, bem como com empresários locais e organizações não-governamentais.

A chegada da delegação ocorre num momento de grandes tensões entre a China e os Estados Unidos, na sequência da reunião da semana passada na Califórnia entre a Presidente de Taiwan e o líder da Câmara dos Representantes dos EUA, Kevin McCarthy.

Em resposta, a China avançou com exercícios militares junto de Taiwan durante os últimos quatro dias e impôs sanções a entidades taiwanesas e norte-americanas.

Pequim considera que Taiwan é parte do seu território, uma ilha para onde os nacionalistas do Kuomintang se retiraram em 1949, depois de perderem uma guerra civil contra o exército comunista.