Deputados de Hong Kong em troca de empurrões e insultos

Vários deputados envolveram-se em confrontos e um deles chegou mesmo a ser hospitalizado.



Outros membros do Conselho Legislativo subiram às mesas do parlamento, gritaram insultos e exigiram um tratamento democrático.



Esta lei tem sido altamente contestada pela oposição em Hong Kong por alegadamente pôr em causa um acordo que definia a autonomia do código penal do território face à administração chinesa.