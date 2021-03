Deputados de Macau organizam protesto contra plano de apoio do Governo ao consumo

Ng Kuok Cheong e Au Kam San, que contam com o apoio da Associação de Direitos dos Trabalhadores de Jogo de Macau na iniciativa, disseram hoje que o protesto se justifica porque as medidas de ajuda económica não ajudam os mais vulneráveis.

O plano governamental "só torna os ricos ficam mais ricos e os pobres ficam mais pobres", disse à Lusa o deputado Au Kam San, referindo-se à terceira ronda de apoios ao consumo e financeiros anunciados em 15 de março pelo Governo para revitalizar a economia, na sequência do impacto económico da pandemia da covid-19.

O plano foi alvo de críticas públicas e o Governo já anunciou o adiamento da medida mais criticada, a dos cupões eletrónicos, prometendo que ia realizar os ajustes necessários.

"As pessoas que têm dinheiro para consumir podem gozar todos os benefícios do Governo, mas não é um plano realista para as famílias pobres ou famílias com poucos recursos financeiros," salientou o deputado.

"A forma de pagamento eletrónico é demasiado complicada para a utilização dos idosos e estes não estão familiarizados com este método de pagamento", acrescentou.

O deputado assinalou que outra falha é que as crianças menores de 12 anos não podem beneficiar do plano porque não podem utilizar pagamento eletrónico.

"Este devia ser um esquema universal para resolver dificuldades financeiras", defendeu.

A concentração está marcada para a Praça Tap Seac às 15:00 (08:00 em Lisboa) de domingo e os manifestantes seguem uma hora depois para a sede do Governo, onde vão entregar uma petição.

O programa anunciado pelo Governo de Macau de promoção do consumo local representa um investimento total de 5,68 mil milhões de patacas (595 milhões de euros).

Um dos objetivos das autoridades é triplicar o valor do consumo, com uma verba total de cinco mil milhões de patacas (524 milhões de euros) "integralmente atribuída através de cupões" eletrónicos, até final do ano, aos residentes locais, trabalhadores não residentes e estudantes estrangeiros em Macau.

Os cupões seriam atribuídos consoante o montante gasto. Pelo consumo de 50 patacas (cerca de cinco euros) seriam atribuídos cinco cupões de 10 patacas (um euro) e, para um valor igual ou superior a 100 patacas (dez euros), 10 cupões de 10 patacas (um euro).

O prazo validade dos cupões estava definido para 15 dias, com o valor limite de 600 patacas (63 euros) por mês e 200 patacas (21 euros) por dia. Só após a utilização de todos os cupões já recebidos seriam atribuídos novos.

O Governo anunciou também benefícios de consumo para residentes de Macau com idade igual ou superior a 65 anos, numa verba orçamentada de 567 milhões de patacas (59 milhões de euros), entre maio e dezembro.