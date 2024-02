Deputados de Macau pedem promoção da cultura chinesa nos países lusófonos

O Governo "deve reforçar o papel de Macau como base relevante para divulgar a cultura chinesa no mundo e contar a `boa` história de Macau e da China", defendeu o deputado Kou Kam Fai, numa intervenção em conjunto com os deputados Wu Chou Kit e Pang Chuan, antes da reunião plenária da Assembleia Legislativa de Macau.

As Linhas de Ação Governativa para 2024 propõem o alargamento do intercâmbio cultural com os países estrangeiros.

"O Governo da RAEM [Região Administrativa Especial de Macau] deve continuar a incentivar os jovens estudantes de Macau e as diferentes organizações a lançarem um vasto leque de atividades de intercâmbio cultural com o exterior, e a apoiar os projetos culturais e os grupos de artes performativas de Macau a irem para o estrangeiro para intercâmbios", sugeriu o deputado.

O deputado referiu que, durante o Ano Novo Lunar deste ano, o Governo organizou a participação de estudantes de Macau na celebração do Ano Novo Lunar em Portugal.

Além disso, a Embaixada da China no Brasil também convidou uma escola secundária de Macau a enviar um grupo de dança para participar na celebração do Ano Novo Lunar.

"O nosso país tem aproveitado plenamente as estratégias e as vias de cooperação internacional, como a iniciativa `Uma Faixa, Uma Rota`, e tem aproveitado o Ano Novo Lunar e outras festividades culturais importantes para reforçar a divulgação da cultura chinesa no estrangeiro", indicou.

Macau "deve aproveitar estas oportunidades para desenvolver as suas vantagens, consolidar o seu papel de plataforma e ponte entre a China e os Países de Língua Portuguesa, explorar e encontrar os amplos mercados dos Países de Língua Portuguesa, promovendo deste modo um desenvolvimento diversificado e integrando ativamente a conjuntura do desenvolvimento nacional", de acordo com a intervenção dos três deputados nomeados pelo chefe do Executivo, Ho Iat Seng.