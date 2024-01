Deputados detidos por se refugiarem na residência do presidente da Polónia

Os meios de comunicação polacos avançaram que os homens foram detidos dentro da residência oficial do presidente Andrzej Duda, do partido ultraconservador Lei e Justiça (PiS).

A polícia de Varsóvia não revelou detalhes, dizendo apenas que a detenção estava "de acordo com a ordem judicial".

A polícia recebeu na terça-feira ordens para deter os dois deputados do PiS, depois de um tribunal de Varsóvia ter negado os pedidos de suspensão dos processos judiciais que enfrentavam, para que pudessem manter a imunidade parlamentar e os seus assentos.

Horas antes da detenção, o primeiro-ministro, Donald Tusk, da Coligação Cívica, tinha apelado ao chefe de Estado para que entregasse os dois homens à polícia e pusesse fim a "uma situação extraordinária".

Tusk pediu ainda a Duda que não "sabotasse a Justiça", sublinhando que "o crime de proteção de um criminoso pode ser punido com cinco anos de prisão".

"Senhor Presidente, apelo-lhe: para o bem do Estado polaco, deve parar este espetáculo, que está a levar-nos a uma situação muito perigosa", disse o primeiro-ministro aos jornalistas em Varsóvia.

Tusk alertou o presidente e "outros dirigentes" do partido do anterior Governo que "serão totalmente responsáveis por isso: por sabotarem a Constituição, sabotarem dispositivos legais, ignorarem decisões judiciais e abusarem do poder", acrescentando que irá ocupar-se pessoalmente da situação.

Os aliados de Tusk saudaram as prisões, dizendo que marcaram o regresso à responsabilização dos funcionários públicos. "Que isto seja um aviso aos políticos para a próxima geração", disse o ministro dos Negócios Estrangeiros, Radek Sikorski, nas redes sociais.

O antigo primeiro-ministro Mateusz Morawiecki esteve entre os dirigentes do PiS que expressaram indignação, descrevendo os homens detidos como "prisioneiros políticos".

Marius Kaminski, condenado por abuso de poder durante o período em que chefiou a Agência Polaca Anticorrupção, foi perdoado por Duda em 2015, logo após o PiS ter assumido o poder.

No entanto, o Supremo Tribunal decidiu, no ano passado, que a sentença deveria ser revista e o ex-ministro foi novamente condenado e proibido de exercer cargos políticos durante cinco anos.

Kaminski recusou-se a cumprir a decisão.

Após a polícia confirmar a existência de um mandado de detenção, o antigo governante acusou os agentes de entrarem em sua casa e "perturbarem a sua família", dirigindo-se depois ao palácio presidencial, acompanhado do outro deputado na mesma situação, Maciej Wasik, ex-vice-ministro do Interior.