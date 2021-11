Deputados dos países bálticos reúnem-se com líder de Taiwan

Trata-se da primeira visita conjunta a Taiwan por membros dos parlamentos da Letónia, Lituânia e Estónia, realçou Tsai.

A líder de Taiwan deu as boas-vindas aos deputados, que estão a participar no Fórum Parlamento Aberto, de 2021, organizado pelo Ministério dos Negócios Estrangeiros de Taiwan.

A China defende que Taiwan faz parte do seu território e rejeita qualquer tentativa da ilha de participar em fóruns internacionais ou estabelecer relações diplomáticas com outros países.

Tsai destacou os valores e experiências que Taiwan tem em comum com os três países.

"Taiwan e os países bálticos compartilham experiências semelhantes no rompimento com regimes autoritários e na luta pela liberdade. A democracia que desfrutamos hoje foi conquistada com dificuldade", observou Tsai.

"Isso é algo que todos nós entendemos profundamente", referiu.

Matas Maldeikis, chefe da delegação da Lituânia, disse que espera desenvolver laços ainda mais fortes com Taiwan.

"Estamos aqui para expressar a nossa solidariedade. Esperamos que o escritório comercial da Lituânia seja em breve inaugurado em Taiwan e ajude a expandir a parceria entre Taiwan e a Lituânia, contribuindo para uma relação mais estreita com Taiwan e todo o bloco europeu", disse.

No início de novembro, Taiwan abriu uma embaixada de facto na Lituânia sob o nome de Escritório de Representação de Taiwan. A Lituânia também planeia abrir um escritório de representação em Taiwan.

Em resposta, a China reduziu o nível da relação diplomática com a Lituânia para abaixo do nível de embaixador e chamou de volta o seu próprio embaixador no país báltico.