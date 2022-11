Deputados querem responsabilizar organismos de Estado timorense por fraca execução

"A modesta execução orçamental observada num grande número de organismos do Estado até final do mês de setembro, evidencia as grandes dificuldades que os mesmos continuam a ter na implementação dos seus programas, subprogramas e atividades, devendo ser responsabilizados politicamente pelo seu fraco desempenho e ajustadas pelos membros do Parlamento Nacional as dotações orçamentais que lhes são propostas para o próximo ano", refere o parecer da comissão C, de Orçamento e Finanças Públicas, a que a Lusa teve acesso.

Os argumentos são apresentados no relatório e parecer da Comissão C de análise à proposta de lei do Orçamento Geral do Estado (OGE) para 2023, cujo debate na generalidade no Parlamento Nacional começa na próxima semana.

A questão da fraca execução orçamental tem sido um aspeto recorrente das avaliações anuais dos OGE em Timor-Leste, com o parecer da Comissão D, de Economia e Desenvolvimento, a considerar que a proposta para 2023 é significativamente maior do que a capacidade do Estado de gastar eficazmente, pondo em risco a sustentabilidade das contas públicas.

"O valor global do OGE23 parece-nos ser significativamente maior que a capacidade do Estado, através do Governo e seus vários órgãos, gastar eficazmente o dinheiro de que dispõe, levantando um problema sério de sustentabilidade, a prazo, das finanças públicas", refere o parecer a que a Lusa teve acesso.

"Seguindo um dos `cenários` definidos pelo Governo na documentação apresentada ao Parlamento, a Comissão D acredita que deve ser feito um esforço para que o montante global da despesa pública não ultrapasse os cerca de 1.200 a 1.400 milhões de USD [1,22 a 1,43 mil milhões de euros], valor que corresponde historicamente ao que tem sido gasto anualmente nos últimos 10 anos e que parece ser um limite prático à capacidade de gastar recursos pelo Estado", sustenta o parecer da Comissão D.

A proposta de OGE para 2023 ascende a 3.157 milhões de dólares (cerca de 3,1 mil milhões de euros), dos quais cerca de 2,8 mil milhões correspondem à administração central, de acordo com o documento a que a Lusa teve acesso.

A proposta, que vai ser hoje entregue no Parlamento Nacional, inclui, no que se refere ao `bolo` da Administração Central os mil milhões de dólares (cerca de mil milhões de euros) destinados ao Fundo de Combatentes da Libertação Nacional (FCLN), que transitam de 2022.

A Comissão C nota que, até ao final do terceiro trimestre do ano, a taxa de execução era de apenas 33%, valor que no final de outubro subiu apenas para 41%, indicam dados do portal de transparência orçamental do Ministério das Finanças.

"A categoria orçamental de Transferências é a que mais pesa no Orçamento Retificativo e apresenta no final do 3.º Trimestre de 2022 um nível de execução ainda muito modesto, em virtude de ainda não ter sido concretizada pelo Ministério das Finanças a transferência para o título a criar para o Fundo dos Combatentes da Libertação Nacional, no valor de mil milhões de dólares", indica a Comissão C, no parecer.

"Destacam-se igualmente pelo seu fraco desempenho, as categorias de despesa de Capital Menor e de Capital de Desenvolvimento, a refletirem taxas de execução de 13,2% e 16,4% respetivamente. Apenas as despesas realizadas no âmbito da categoria de Salários e Vencimentos estão em linha com a execução temporal do ano fiscal, com uma taxa de 67%", adianta.

Entre as fracas execuções, os deputados destacam o Fundo das Infraestruturas (apenas 17,6%), com "o título orçamental Dotações para todo o Governo a atingir apenas 13% da dotação anual" atribuída no OGE Retificativo de 2022.

Registam-se igualmente baixas taxa de execução do Ministério da Solidariedade Social e Inclusão (9,9%), do Ministério do Turismo, Comércio e Indústria (9,5%) e da Secretaria de Estado de Cooperativas (9%).

"Nas audições que realizou com o Governo no decurso deste mês, a Comissão C ficou muito apreensiva com a execução de determinados programas governamentais que reportavam em 30 de setembro resultados de execução muito baixos, nomeadamente o programa Cesta Básica e o programa Facilidade Garantia Crédito Suave, tendo entendido que este assunto devia ser devidamente aprofundado no debate da proposta de lei em Plenário, para se apurarem as causas da morosidade na implementação desses programas, os motivos que impedem os apoios de chegarem aos seus destinatários e para procurar em conjunto com o Governo, encontrar soluções que permitam minimizar o impacto negativo de tais atrasos na execução orçamental desses programas, até final do corrente ano", sustenta o parecer da Comissão C.