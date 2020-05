Deputados timorenses apresentam ação contra Presidente por alegadas violações constitucionais

"A presente ação tem por objeto a declaração judicial da existência de violação clara e grave das obrigações constitucionais do Presidente da República", de acordo com o documento, a que a Lusa teve acesso.

Os argumentos estão vertidos ao longo de 40 páginas e 180 artigos assinados por deputados do Congresso Nacional da Reconstrução Timorense (CNRT), a segunda força política no parlamento, liderada por Xanana Gusmão.

Se o pedido de fiscalização for aceite, pode "o Parlamento Nacional, mediante proposta de um quinto e deliberação de dois terços de todos os deputados, desencadear o processo de responsabilidade constitucional do Presidente" timorense, Francisco Guterres Lu-Olo.

A "ação declarativa de simples apreciação, com processo comum (...) contra o réu" enumera sete questões em que "por ação ou omissão" o Presidente timorense violou de forma "clara e grave" as obrigações constitucionais.

Para os deputados é uma "violação clara e grave das obrigações constitucionais", entre outras, a ausência de decisão sobre a nomeação de nove pessoas para o Governo, bem como a fundamentação apresentada para essa posição.

O Presidente timorense não pode "por interesses pessoais ou partidários, deixar de nomear e empossar os restantes membros do Governo. A fundamentação da ausência de decisão (..) tem na sua base um juízo de culpa (..) o que viola frontalmente o princípio da presunção de inocência, sendo, por isso, ostensivamente inconstitucional", refere.

"Constitui uma clara ingerência nas competências constitucional e legalmente reservadas exclusivamente aos tribunais", sustenta.

Os deputados contestam a "não aceitação do pedido de demissão", durante dois meses, do primeiro-ministro Taur Matan Ruak, depois de o Governo deixar de ter o apoio da maioria parlamentar, tal como contestam a aceitação da retirada desse mesmo pedido pelo chefe do executivo.

Os deputados questionam a ausência de uma decisão do chefe de Estado sobre a proposta de formação de um novo Governo e a indigitação de um novo primeiro-ministro [Xanana Gusmão], apresentado por uma nova aliança de maioria parlamentar, para "solucionar a grave crise institucional prevalecente no país".

Finalmente, questionam a "realização de diligências com pequenos partidos políticos com assento parlamentar com vista a convencê-los a fazer aliança com o partido Frente Revolucionária do Timor-Leste Independente (Fretilin), de que ele próprio é também militante e presidente, e com o Partido da Libertação Popular (partido do atual primeiro-ministro), para formarem Governo e, desse modo, ter um governo da sua confiança pessoal e política".

O documento traça uma cronologia da crise política em Timor-Leste, a começar com a vitória com maioria absoluta da Aliança de Mudança para o Progresso (AMP, formada pelo CNRT, Partido de Libertação Popular (PLP) e KHUNTO) nas eleições antecipadas de 2018.

A ação lembra que o Presidente timorense recusou dar posse a vários membros indigitados do Governo, decisão que "teria como fundamento a existência de processos-crime contra eles pendentes nos tribunais ou que eles não teriam o perfil desejado".

"Porém, esses nove cidadãos timorenses não têm processos-crime pendentes nos tribunais. Essa informação foi transmitida ao Senhor Presidente da República, mas este, até à presente data, não se dignou reagir à referida comunicação", indica.

Deste modo, o Presidente não permitiu que o VIII Governo Constitucional tivesse o número previsto de membros para dirigir superiormente todos os departamentos governamentais criados, e "consequentemente, criou um impasse político que se mantém até à presente data", salienta.

O texto recorda o adensar da crise, com as críticas a uma primeira proposta de Orçamento Geral do Estado (OGE) para 2020, retirada pelo primeiro-ministro que apresentou nova proposta, chumbada no plenário.

Dias depois, o chefe do Governo disse que a coligação "já não existia", e não apresentou uma nova proposta de contas públicas para o país, em duodécimos desde 01 de janeiro.

O Presidente timorense "teimosamente insiste em manter o Senhor Primeiro Ministro e o seu governo no poder (em funções normais), prolongando, desse modo, o infindável impasse político e a grave crise institucional que assolam o país", refere.

"Tem vindo a dar sinais claros de que, por interesses pessoais e partidários, pondo em causa o regular e normal funcionamento das instituições democráticas, não pretende contribuir para ultrapassar o impasse político e solucionar a grave crise institucional", acrescenta.

Lu-Olo ouviu os partidos políticos e a sociedade civil, convocou um encontro com os líderes históricos e acabou por pedir aos partidos com assento parlamentar que encontrassem uma solução para o impasse, mantendo o Governo em funções e considerando eleições antecipadas o "último recurso".

Seis partidos, liderados pelo CNRT de Xanana Gusmão, formaram-se numa nova aliança de maioria parlamentar (a 22 de fevereiro) e dois dias depois Taur Matan Ruak apresentou o pedido de demissão.

A coligação apresentou-se ao chefe de Estado e a seu pedido realizou conferências partidárias para confirmar a sua integração na aliança, acabando por se voltar a apresentar a Lu-Olo a 10 de março, altura em que indigitou Xanana Gusmão como primeiro-ministro.