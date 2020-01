Deputados timorenses deixam novos alertas sobre nova proposta de OGE do Governo

No relatório, cuja leitura marca o arranque do debate na generalidade da proposta de lei, é destacado que as despesas continuam "uma vez mais, a privilegiar amplamente as despesas recorrentes em detrimento das de capital".

A nova proposta de OGE para este ano corta 14,46% ao total das despesas da proposta inicial, para 1,668 mil milhões de dólares (1,5 mil milhões de euros), face ao texto inicialmente apresentado pelo Governo e retirado pelo primeiro-ministro a meio do debate perante a forte contestação das bancadas parlamentares, incluindo as que apoiam o executivo.

Esta nova proposta prevê um corte de 40,66% em capital menor, para 31,55 milhões de dólares (28,39 milhões de euros), uma redução de 30,14% em transferências públicas para 328,2 milhões de dólares (295,33 milhões de euros) e de 19,76% em bens e serviços para 583,8 milhões de dólares (522,33 milhões de euros).

A comissão nota que, apesar de ter havido um esforço de corte ao teto inicial de despesas, o OE representa um aumento de 12.5% face aos gastos orçamentados para 2019.

Esse corte vai permitir, refere, que o Fundo Petrolífero (principal fonte das receitas do Estado) termine este ano "com um capital superior ao do início do ano", o que traduz um "cenário bem mais otimista do que o proposto pelo Governo em outubro de 2019".

O relatório, cuja leitura na íntegra é feita no primeiro de três dias do debate na generalidade, inclui as recomendações de todas as comissões especializadas e um conjunto de conclusões e recomendações da Comissão de Finanças Públicas que serão agora analisadas.

Entre outros aspetos o relatório refere haver casos em que, ao contrário da Lei de Orçamento e Gestão Financeira, estão previstas dotações de contingência, inclusive para pagar salários e vencimentos, que por natureza são "previsíveis e não urgentes".

Sobre a execução do OGE do ano passado, os deputados notam que diversos Ministérios, serviços autónomos e municípios ultrapassaram "o limite legal máximo autorizado de 10% para a contratação de bens e serviços por ajuste direto".

E, do lado da despesa, mostram dúvidas sobre os cálculos subestimados da receita não petrolífera que foi de 237,6 milhões de dólares (213,5 milhões de euros), acima dos 210,5 milhões de dólares (189,1 milhões de euros) previstos.

Tendo em conta as audições aos membros do Governo, os deputados notam que os cortes ao OGE "parecem não ter seguido um critério totalmente justo e equitativo", com sete entidades a ter reduções superiores a 40%.

"Sem colocar em causa que as despesas deveriam ter sido reduzidas, entende-se que tais cortes não deverão pôr em causa a capacidade das instituições para desempenharem condignamente as suas atribuições e prestarem serviços públicos com o mínimo de qualidade aceitável", refere.

Em termos positivos, os deputados notam a "redução substancial" em projetos atribuídos a vários programas, a eliminação da quase totalidade de verbas incluídas na versão inicial como orçamentos de reserva.

Ainda assim, essas verbas mantém-se na versão revista dos livros orçamentais, o que segundo a ministra das Finanças, Sara Britas, é "um erro que será necessário corrigir".