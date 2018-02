Derrame de petróleo ameaça comunidade indígena na Amazónia peruana

Lusa21 Fev, 2018, 07:34 | Mundo

Devido a uma rutura, o petróleo contaminou o riacho Macusari e as casas dos índios de Nueva Nazareth, informou o Organismo de Avaliação e Fiscalização Ambiental do Peru (OEFA).

A empresa canadiana Frontera Energy, operadora do maior campo de petróleo do Peru, selou a rutura e colocou barreiras para parar o fluxo do crude, tendo começado as operações de limpeza da área contaminada.

Os supervisores da OEFA chegaram à área para tirar amostras do solo e da água e verificar avanço do trabalho de descontaminação e recuperação do crude derramado.

Os derrames de petróleo na Amazônia peruana são comuns e, muitas vezes, afetam os rios que milhares de nativos usam para beber, banhar-se e pescar, como ocorreu em 2016, quando uma sucessão de mais de dez derrames devido a ruturas na tubagem do gasoduto Nor Peruano interropeu os trabalhos durante mais de um ano.