Derrame de petróleo nas Maurícias ameaça reservas naturais e espécies raras

O desastre ambiental ameaça ganhar dimensão nas próximas horas. Foram já detetadas rachas no casco do petroleiro e são esperadas ondas até cinco metros de altura. As autoridades temem que o navio se parta em dois.



Nos tanques do Mv Wakashio poderão ainda estar cerca de 2 mil toneladas de combustível.



O navio tem bandeira do Panamá, mas é propriedade de e operado por empresas japonesas. Viajava da china para o Brasil. A 25 de julho encalhou no recife de coral ao largo da Ilha Maurícia, em circunstâncias que estão a ser investigadas.