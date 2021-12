Derrapagem da Mercedes e Citröen. Marcas retiram anúncios após acusações de estereotipagem

O anúncio da Citroën foi retirado no Egito depois de se ver o cantor Amr Diab a tirar uma foto de uma mulher a partir do interior do automóvel sem o seu consentimento. A marca foi prontamente acusada de promover o assédio ao sexo feminino.O anúncio mostra o cantor de 60 anos a usar uma câmara instalada no carro para tirar, secretamente e sem consentimento, uma fotografia a uma mulher que passa à sua frente. As imagens mostram que a foto é tirada sem consentimento da mulher e logo depois o cantor convida a mulher a entrar no seu carro.





O Middle East Eye percorreu o anúncio com olho clínico contra a marca.