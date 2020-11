Derrota de Trump vista como um duro golpe para os seus aliados populistas

Desde que Joe Biden foi anunciado como o próximo presidente dos Estados Unidos, vários líderes mundiais têm felicitado o democrata pela vitória nas eleições presidenciais. Uns foram mais rápidos do que outros e alguns permanecem ainda sem reconhecer a vitória de Biden. A maioria diz preferir aguardar para ver o resultado das numerosas ações judiciais interpostas por Donald Trump, por alegadas fraudes nos votos por correspondência. Outros nem sequer reagiram., questionou Eliane Cantanhêde, jornalista e comentadora política brasileira. “A festa acabou. Ninguém estava a levar isto a sério de qualquer maneira, mas agora, sem Trump, eles vão apenas rir”, acrescentou.No caso concreto do Brasil, o presidente Jair Bolsonaro, aliado e confesso apoiante de Trump, ainda não reconheceu a vitória do democrata, mas na terça-feira deixou uma mensagem indireta a Joe Biden. "", disse Bolsonaro.

Durante a campanha eleitoral norte-americana, Biden e a sua vice-presidente, Kamala Harris, fizeram duras críticas à atual política brasileira para a Amazónia, a maior floresta tropical do planeta, que sofre os maiores incêndios e desflorestação em décadas desde que Bolsonaro ascendeu ao poder, em 2019.

"Mais carbono é absorvido naquela floresta do que é emitido pelos Estados Unidos. Vou garantir que vários países se juntem e digam [ao Brasil]: aqui estão 20 mil milhões de dólares.", disse o agora presidente eleito dos Estados Unidos, num debate no final de setembro.Na segunda-feira, o vice-presidente do Brasil, Hamilton Mourão, disse que Jair Bolsonaro aguarda o fim de disputas jurídicas para se pronunciar sobre as eleições nos Estados Unidos e a vitória do candidato democrata, Joe Biden."Eu julgo que o presidente está aguardando terminar esse imbróglio aí de discussão se tem voto falso, se não tem voto falso, para dar o posicionamento dele (...) É óbvio que o presidente na hora certa vai transmitir os cumprimentos do Brasil a quem for eleito", disse Mourão a jornalistas.Quer Bolsonaro reconheça a vitória de Biden ou não, a verdade é que a saída de Donald Trump da Casa Branca representa um duro golpe para o presidente brasileiro, que perde assim um aliado fundamental. Tal como comentadores políticos brasileiros referiram,, disse Guilherme Casarões, cientista político, citado por The Guardian . No Twitter, a jornalista Eliane Cantanhêde também afirma que “com a derrota de Trump e de seus candidatos nas eleições municipais, Bolsonaro está abatido, isolado e sem referências”.A posição de Bolsonaro em relação às eleições nos EUA é semelhante à adotada pela Rússia, China e também países latino-americanos como o México, que optaram por aguardar o resultado das ações judiciais tentadas pelo candidato republicano e presidente cessante, Donald Trump.

Populismo de direita na Europa e a derrota de Trump

O primeiro-ministro da Hungria, Viktor Orbán, também aliado de Trump, deixou claras as suas preferências nas eleições norte-americanas ao afirmar, a 3 de novembro, que estava a “torcer pela vitória de Trump”.

Mais tarde, ainda antes do dia de eleições, Orbán disse ainda que não tinha um “plano B” no caso de Trump sair derrotado.







“Estou convencido de que o presidente Trump salvou a América conservadora e tornou-se um dos maiores presidentes americanos. Desejamos a ele, e a nós próprios, um enorme sucesso nas eleições”, disse Orbán.

O presidente da Hungria acabou por felicitar Biden pela vitória no domingo, mas a televisão estatal partilhou as acusações de fraude argumentadas por Trump e sugeriu que o resultado das eleições estava ainda por decidir.

. Janša escreveu na sua conta do Twitter que estava “muito claro” que Trump tinha conquistado um segundo mandato. Desde então, Janša afirma que a Eslovénia continuará a ser parceira dos Estados Unidos.Na Estónia, onde o partido de extrema-direita EKRE foi o terceiro mais votado nas eleições de 2019 e faz parte do Governo de coligação, os recentes comentários sobre Biden por parte do líder do partido estão na origem de uma crise política.Numa conferência de imprensa, o ministro de extrema-direita anunciou que saía do Governo para preservar a coligação governamental, mas reiterou que não havia feito "nada" que prejudicasse o seu país, nem dito nada que não tivessem dito já "os média livres" dos Estados Unidos.

Durante um programa de rádio no domingo, o ministro de extrema-direita disse não haver “dúvidas de que estas eleições [nos EUA] foram falsificadas” e defendeu que Trump seria declarado vencedor no final. “Vai acontecer como resultado de uma luta infinita, talvez até derramamento de sangue, mas a justiça vencerá no final”, disse Helme. A presidente da Estónia, Kersti Kaljulaid, disse estar “triste e envergonhada” e afirmou que o ataque do ministro ao principal aliado da Estónia constituía uma ameaça à segurança nacional.



Para os políticos de extrema-direita Marine Le Pen, em França, e Matteo Salvini, em Itália, a derrota de Trump representa também um enorme golpe, com a perda de um grande aliado na política contra a União Europeia e a imigração."Sou uma das que não felicita o futuro presidente dos Estados Unidos, porque não considero que o jogo tenha acabado até que tenhamos terminado a prorrogação", disse Le Pen, uma das primeiras líderes políticas a congratular Trump pela sua vitória em 2016."Eu surpreendo-me com esta unanimidade mediática, e também política, que se precipita e anuncia um resultado, mesmo sabendo que há recursos a serem analisados pela justiça", acrescentou.O líder da extrema-direita italiana, Matteo Salvini, que foi visto a usar uma máscara onde tinha escrito “Trump 2020” ainda antes das eleições, tem estado em modo silencioso desde a vitória de Biden, embora tenha reafirmado as alegações de fraude eleitoral na semana passada.

Início do fim do populismo?

A derrota de Trump consiste, de facto, num duro golpe para os seus aliados populistas, mas as consequências para o populismo enquanto movimento político global são mais ambíguas. Afinal, é preciso não esquecer queTal como refere o jornal New York Times , as denúncias económicas, sociais e políticas que alimentaram os movimentos populistas e xenófobos em muitos países continuam a existir e podem até ser fortalecidas com a atual pandemia de Covid-19.As redes sociais continuam a disseminar ideias populistas, muitas vezes camufladas por teorias da conspiração destinadas a fomentar dúvidas sobre factos científicos relativamente ao SARS-CoV-2 ou sobre a legitimidade do processo eleitoral que motivou a derrota de Trump.disse Timothy Garton Ash, professor de Estudos Europeus na Universidade de Oxford.

“Em geral, todas essas mudanças de opinião estão erradas”, acrescentou o professor ao New York Times, relembrando que mais de 70 milhões de americanos votaram em Trump nestas eleições.

Apesar das notícias de uma “onda de populismo” que se arrastou pelo mundo após a votação do Brexit, em junho de 2016, e da eleição de Donald Trump cinco meses depois, especialistas apontam que os movimentos populistas e de extrema-direita em vários países europeus sempre tiveram as suas próprias raízes.”, explica Fabrizio Tonello, professor de ciências políticas uma universidade italiana.A saída de Trump da Casa Branca dificultará, certamente, o caminho de muitos populistas na Europa, tal como explica Andras Biro-Nagy, da Policy Solutions, um centro de estudos em Budapeste. Mas Biro-Nagy questiona se Biden terá sucesso em alterar o percurso destes partidos.“O maior desafio para eles é que haverá mais pressão e mais atenção nas políticas que não foram fiscalizadas nos últimos quatro anos”, disse o especialista aDesta forma, para alguns especialistas,

Tal como afirma Grzymala-Busse, professor de política na Universidade Stanford, a vitória de Biden vem mostrar aos opositores “que realmente é possível livrarem-se dos populistas”.