Desabamento de terras em Angola causa pelo menos 13 mortos em mina artesanal de ouro

Lusa15 Mar, 2019, 23:28 | Mundo

Segundo o Ministério, o incidente ocorreu às 08:00 locais (07:00 em Portugal) e as autoridades locais já retiraram 13 corpos, estando em curso operações de resgate, embora o Ministério do Interior angolano refira não existirem sinais de sobreviventes "entre os que pesquisavam ouro ilegalmente".

"Os trabalhos de resgate permitiram localizar e resgatar 13 corpos, todos do sexo masculino, que posteriormente serão submetidos ao trabalho de reconhecimento. Não havendo, até ao momento, sinais da existência de sobreviventes, as ações de resgate prosseguem, no intuito de se aferir se existem mais corpos no local", lê-se no comunicado.