Desafio da Presidência Portuguesa da UE é acionar a bazuca europeia

Ana Paula Zacaria lembra que todos os países têm de dar luz verde a este fundo de recuperação.São declarações de Ana Paula Zacarias, numa entrevista conduzida pelo jornalista Frederico Moreno.A expectativa da secretária de Estado dos Assuntos Europeus é que a primeira parcela deste dinheiro chegue aos Estados-Membros até junho.O programa oficial da Presidência Portuguesa começa com a visita do Presidente do Conselho Europeu, Charles Michel, a Lisboa.Hoje, decorre também o concerto inaugural da Presidência Portuguesa no Centro Cultural de Belém.