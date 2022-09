Desapareceu a monarca mais velha do mundo

"A rainha morreu pacificamente em Balmoral esta tarde. O rei e a rainha consorte vão manter-se em Balmoral esta noite e regressam a Londres amanhã"



Há vários meses que o estado de saúde de Isabel II se estava deteriorar.



Os problemas de mobilidade da Rainha eram conhecidos, mas um comunicado do Palácio de Buckingham divulgado ao início da tarde fez o Reino Unido recear logo o pior.



"Depois de uma nova avaliação esta manhã, os médicos da Rainha estão preocupados com a saúde de Sua Majestade e recomendam que se mantenha sob vigilância médica"



Foi para a residência de férias da família real que Carlos, o príncipe herdeiro, viajou de imediato para estar ao lado da mãe.



Os restantes três filhos de Isabel II - André, Eduardo e Ana - e o neto William também se dirigiram para Balmoral durante a tarde.



Os receios sobre a condição da rainha já tinham aumentado esta semana, depois de se saber que pela primeira vez no seu reinado, Isabel II ia indigitar um chefe de Governo fora do Palácio de Buckingham.



As últimas imagens publicadas de Isabel II são desse encontro em que empossou Liz Truss em Balmoral, sorridente, apoiada numa bengala e com uma nódoa negra na mão direita.



Desde que foi hospitalizada em Outubro do ano passado, que a saúde de Isabel II piorou de forma notória.



Nessa altura, cancelou praticamente todos os eventos públicos, incluindo uma viagem à Irlanda do Norte.



Já este ano, em Fevereiro, teve Covid-19 e três meses depois foi substituída por Carlos no discurso da rainha.



Por exigência dos médicos, teve também uma participação mais reduzida nos festejos dos 70 anos de reinado uma das últimas aparições que teve em público rodeada dos que lhe eram mais próximos e perante alguns dos muitos milhões de britânicos que agora choram a morte da Rainha que durante mais tempo liderou a monarquia do Reino Unido.