Desaparecido há uma semana. UE reitera pedido de libertação "imediata" de Alexei Navalny

Highly worrying news of @Navalny missing for 7 days. Russia’s political leadership is responsible for his safety & health in prison for which they will be held to account



The EU reiterates its call for his immediate &unconditional release from

politically motivated incarceration — Josep Borrell Fontelles (@JosepBorrellF) December 12, 2023

O alto representante da União Europeia para os Negócios Estrangeiros, Josep Borrell, considerou que as notícias sobre o desaparecimento de Alexei Navalny são “muito preocupantes” e apelou à sua libertação “imediata”.Navanly, o opositor mais proeminente do regime russo, está detido há quase três anos, acusado de crimes de ativismo extremista.

Desde meados do ano passado que Navalny estava detido numa colónia penal de alta segurança em Melekhovo, 235 quilómetros a leste de Moscovo.

No entanto, há cerca de uma semana que os advogados e a equipa do principal opositor de Putin não têm notícias dele.O porta-voz do Departamento de Estado dos EUA, Matthew Miller, também afirmou na segunda-feira que Washington estava “profundamente preocupado” com o bem-estar de Navalny e lembrou às autoridades russas que elas eram responsáveis pelo que aconteceu com ele."Estamos a falar de um prisioneiro que foi considerado culpado perante a lei e está a cumprir a sua sentença. E aqui consideramos qualquer interferência de qualquer pessoa, incluindo os EUA, como inaceitável e impossível", disse o porta-voz da presidência russa, Dmitry Peskov.

Desaparecido há sete dias

Сегодня Алексея опять не вывели по видео в суд, но теперь глупости про «аварию с электричеством» никто не говорит. Сотрудник ИК-6 заявил, что Алексей «убыл из их колонии», но куда его перевели - якобы не знает.



6 дней они врали про «аварию» просто для того, чтобы тянуть время. — Кира Ярмыш (@Kira_Yarmysh) December 12, 2023

Kira Yarmysh, porta-voz de Navalny, disse na segunda-feira que o último dia em que a equipa teve novidades sobre o opositor russo foi a 5 de dezembro.“Um funcionário da colónia penal 6 afirmou que Alexei deixou a sua colónia, mas disse que supostamente não sabia para onde foi transferido", escreveu Yarmysh na rede social X.Esta segunda-feira, a equipa de Navalny visitou duas colónias prisionais diferentes onde os advogados acreditam que o ativista possa estar, mas nos dois locais não foi confirmada a presença do opositor russo.A equipa afirma que Navalny devia ter participado remotamente em pelo menos duas audiências de tribunal durante estes seis dias, mas falhou ambas.Os aliados de Navalny exigem saber o seu paradeiro, alegando que a saúde do ativista russo está em risco.O desaparecimento de Navalny ocorre no início do período de campanha para as eleições presidenciais de março, quando se espera que Vladimir Putin seja eleito para um novo mandato de seis anos.

c/agências