Desaparecidos 30 marinheiros após naufrágio de navio de guerra tailandês

No segundo dia após o naufrágio do Sukhotai, o Golfo da Tailândia está a ser passado a pente fino pela Marinha tailandesa e a Força Aérea, que retomaram as buscas na tentativa de resgatarem 30 marinheiros ainda desaparecidos.







Dos 105 tripulantes que navegavam no vaso de guerra, 75 já foram resgatados. Foram mobilizados centenas de operacionais em quatro navios e vários helicópteros para varrer uma vasta área de 50 quilómetros quadrados.

Sobreviventes



Muitos dos sobreviventes foram encontrados em balsas que flutuaram durante horas. Alguns dos náufragos estavam em estado inconsciente, feridos e exaustos, informaram as autoridades, que correm contra o tempo para encontrar os restantes marinheiros.







Um comandante naval tailandês declarou que tanto os coletes salva-vidas e outros dispositivos flutuantes, bem como o treino dos oficiais, ", disse o capitão Krapich Korawee-Paparwit, do HTMS Kraburi, à agência Reuters."Ele ainda estava consciente, então conseguimos tirá-lo da água com segurança. Tem um pequeno ferimento na cabeça e os olhos inflamados porque foi exposto à água do mar”, acrescentou.





Um outro sobrevivente relatou que nadou durante três horas depois de ter saltado para a água, antes do navio se afundar. “As ondas estavam bastante altas, cerca de três metros quando o navio afundou”, descreveu. "Coloquei o colete salva-vidas e saltei. Nadei durante três horas”.





Por confiar no treino dos militares, o vice-almirante Pichai Lorchusakul sublinhou que "o nosso foco desta terça-feira será encontrá-los. Vamos tentar o máximo que pudermos para salvá-los".







Tratamento dos feridos | Marinha Real da Tailândia





As imagens que vão surgindo nosmostram dezenas de sobreviventes enrolados em cobertores e levados para o hospital e muitos outros retirados em macas.

HTMS Sukhothai

O HTMS Sukhothai é uma corveta de 76 metros de comprimento e estava no segundo dia de uma patrulha de rotina a leste do sudeste da Tailândia, quando foi abalroado por uma tempestade, na noite de domingo.De acordo com a Marinha tailandesa,Ainda não se sabe o que causou a inundação do navio, mas está em curso uma investigação interna.