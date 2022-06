Desaparecidos na Amazónia. Jornalista britânico e guia brasileiro "assassinados e desmembrados"

O jornalista Dom Phillips e o ativista Bruno Araújo Pereira estão desaparecidos desde 5 de junho no Vale do Javari, região remota da Amazónia perto da fronteira com Peru e Colômbia onde realizavam uma investigação sobre ameaças de invasores e criminosos contra os indígenas.





A notícia de que terão sido mortos e desmembrados foi avançada pela rede brasileira BandNews na tarde desta quarta-feira.





Numa entrevista devulgada no Youtube, o presidente brasileiro dizia também hoje que o jornalista Dom Phillips era mal-visto na região por fazer reportagens em denúncia de crimes ambientais.



"Esse inglês, ele era mal-visto na região porque fazia muita matéria (reportagem) contra garimpeiro (minerador ilegal), sobre a questão ambiental", afirmou Jair Bolsonaro, comentando o desaparecimento de Phillips e do ativista indígena Bruno Araújo Pereira.



"Então naquela região lá, que é uma região muito isolada, muita gente não gostava dele. Ele tinha que ter mais do que redobrado a atenção para consigo próprio", acrescentou o presidente Bolsonaro relativamente ao jornalista britânico.



Segundo Bolsonaro, o Vale do Javari não é uma área segura e seria arriscado estar lá sem andar armado.



"A gente não sabe se quando ele saiu do porto, só em dois, se alguém foi atrás dele (...) Lá tem pirata no rio, lá tem tudo que você possa imaginar. E é muito temerário você andar naquela região sem estar devidamente preparado, fisicamente e também com armamento", disse Bolsonaro.



O presidente sugeriu ainda que o jornalista britânico e o ativista brasileiro estavam no local sem a devida autorização das autoridades, informação que já foi desmentida.



"Aquela região, pelo que tudo indica, se mataram os dois, espero que não, eles estão dentro da água. E dentro da água, pouca coisa vai sobrar. Peixe come, não sei se tem piranha no (Vale) do Javari", disse Bolsonaro.









c/ Lusa