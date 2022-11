Desarmamento de antigos guerrilheiros da Renamo chega a 90% em Moçambique

Mirko Manzoni divulgou o encerramento de mais duas bases da Resistência Nacional Moçambicana (Renamo) nos distritos de Mocuba e Sabe, na província de Zambézia, o que coloca em "mais de 800 ex-combatentes" o grupo que entregou armas em quatro semanas.

"Estes passos elevam o número total de desmobilizados para cerca de 90% do total de beneficiários do DDR [desarmamento, desmobilização e reintegração], um feito significativo", acrescentou.

O próximo desafio é conseguir que a reintegração aconteça, para que ninguém volte a pegar em armas como noutros processos semelhantes.

"Estamos também cientes que a reintegração efetiva dos beneficiários de DDR na vida civil é fundamental para a sustentabilidade do processo. Apelamos a todas as partes interessadas que desempenhem um papel positivo no fomento da paz em Moçambique", concluiu Manzoni.

O processo de DDR faz parte do Acordo de Paz e Reconciliação Nacional assinado a 06 de agosto de 2019 entre o chefe de Estado moçambicano, Filipe Nyusi, e o líder da Renamo, Ossufo Momade.

O entendimento foi o terceiro entre o Governo da Frente de Libertação de Moçambique (Frelimo) e a principal força da oposição, todos assinados na sequência de ciclos de violência armada entre as duas partes.

No âmbito do acordo, do total de 5.221 elementos a abranger, cerca de 4.700 (90%) já entregaram as armas, sendo que alguns foram incorporados nas Forças de Defesa e Segurança moçambicanas.

O primeiro-ministro moçambicano, Adriano Maleiane, disse em setembro perante a Assembleia-Geral das Nações Unidas que o Governo conta concluir o DDR ainda este ano.

"Com a conclusão desta etapa, mudará o foco" do processo, referiu, salientando que as atenções passarão a estar centradas "numa reintegração a longo prazo e uma reconciliação mais efetiva".

"São fatores essenciais para garantir a sustentabilidade do processo de paz e de consolidação da unidade nacional", destacou.