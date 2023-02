Desastre causado pela chuva no litoral do Brasil causou 57 desaparecidos e 48 mortos

Equipas de resgate prosseguem hoje as operações de buscas de 57 pessoas desaparecidas após as fortes chuvas que atingiram o litoral do estado brasileiro de São Paulo, e que causaram 48 mortos até agora, segundo as autoridades locais.