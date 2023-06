Naufrágio no Mediterrâneo. Detidos na Grécia nove suspeitos de tráfico humano

Na noite de quinta-feira, a Skai TV noticiou que as autoridades gregas prenderam nove suspeitos de montarem uma organização criminosa responsável por planear o tráfico de pessoas.







Os detidos são egípcios e alegadamente pertenciam à tripulação da embarcação naufragada. Antena 1





A embarcação ainda vazia deixou o Egito, seguiu para a cidade portuária de Tobruk, na Líbia, onde embarcaram os migrantes, e zarpou em direção à Itália, de acordo com fontes citadas na France 24.

A agência de notícias grega ANA informou que os egípcios foram presos no porto de Kalamata, no Peloponeso.





“Estes homens estão sob custódia e serão apresentados a um magistrado local”, respondeu Nikos Alexiou, porta-voz da guarda costeira helénica, ao Guardian. “Eles foram detidos pela guarda costeira em Kalamata”, acrescentou.





. Relatos da comunicação local observam que o capitão do navio não estava entre eles. Terá morrido quando o navio afundou.

Caixão flutuante

Kalamata é também o porto onde os sobreviventes do naufrágio estão a ser socorridos.





As equipas de resgate salvaram 104 passageiros – entre egípcios, sírios, paquistaneses, afegãos e palestinianos. O número de mortos continua a subir: os dados mais recentes identificam 79.





É já considerado o pior desastre no Mediterrâneo deste ano, ou mesmo da década, de acordo com a Organização Internacional para as Migrações.





O porta-voz do Governo grego, Ilias Siakantaris, admitiu na quarta-feira, a partir de relatos não confirmados, a possibilidade de o pesqueiro ter transportado certa de 750 pessoas.





No terceiro dia após o desastre, as operações de busca continuam, com aviões a lançarem sinalizadores para ajudar as equipas de busca.





“É uma das maiores operações já realizadas no Mediterrâneo”, sublinhou Nikos Alexiou à TV estatal ERT. “Não vamos parar de procurar”, vincou.





Segundo um comunicado da guarda costeira grega, o navio afundou-se em águas internacionais, 47 milhas náuticas (87 quilómetros) a sudoeste de Pylos, na costa do Peloponeso. O local fica próximo a uma das áreas mais profundas do Mediterrâneo.





A possibilidade de recuperar o navio afundado são remotas. Tal como “são mínimas” as hipóteses de encontrar mais sobreviventes, de acordo com o almirante Nikos Spanos.





” , afirmou Spanos.

Críticas à guarda costeira que escoltou o pesqueiro

Um navio da guarda costeira escoltou a embarcação durante horas na noite anterior ao naufrágio, o que desencadeou uma onda de críticas.





As autoridades gregas argumentaram que os migrantes repetidamente recusaram assistência e insistiram em seguir para a Itália, por isso não ativaram os mecanismos de resgate, para além de o barco “navegar num curso estável”.





“Era um barco de pesca lotado de pessoas que recusaram a nossa ajuda porque queriam ir para a Itália”, disse o porta-voz da guarda costeira, Nikos Alexiou. “Ficámos ao lado caso precisasse da nossa ajuda, mas continuaram a recusar”.







Esta imagem foi fornecida pela guarda costeira da Grécia a 14 de junho de 2023 e mostra um grande número de pessoas num barco de pesca danificado.





Relatos de navios mercantes dizem ter avistado o pesqueiro até o início da manhã de quarta-feira. Terá havido uma comunicação por telefone satélite relatando um problema no motor e cerca de 40 minutos depois, de acordo com o comunicado da guarda costeira, “

Protestos a favor de melhores políticas de migração

Na noite de quinta-feira, milhares de manifestantes protestaram em Atenas e na cidade de Tessalónica, no norte, exigindo que as políticas de migragão da União Europeia sejam agilizadas para evitar outra tragédia.







Alguns manifestantes arremessaram cocktails molotov à polícia. As autoridades responderam com gás lacrimogéneo.





Junto ao porto de Kalamata, grupos de pessoas marcharam do lado de fora do abrigo dos migrantes. Numa das mensagens dos cartazes lia-se:"

