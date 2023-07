Descarga de petroleiro `Safer` começará na próxima semana no Mar Vermelho

Numa reunião do Conselho de Segurança da Organização das Nações Unidas (ONU), o coordenador humanitário no Iémen, David Gressly, afirmou que a operação está agendada para o "início da próxima semana" e "levará cerca de duas semanas" até ser concluída.

"Tenho o prazer de informar o Conselho que as autoridades de Sanaa autorizaram hoje a transferência de petróleo do FSO Safer para a embarcação de substituição. O navio de substituição Nautica está a preparar-se para partir de Djibouti. Ele atracará ao lado do Safer e deve começar a receber petróleo no início da próxima semana", disse.

"A conclusão da transferência do petróleo será um momento em que o mundo inteiro poderá suspirar de alívio. Terá sido evitada a pior catástrofe humanitária, ambiental e económica de um grande derramamento de petróleo", sublinhou Gressly.

O superpetroleiro FSO Safer, com 47 anos, foi convertido num terminal flutuante de armazenamento e descarga e está ancorado sem qualquer manutenção desde 2015 ao largo do porto estratégico de Hodeida, no oeste do país devastado pela guerra.

"O Safer está totalmente estabilizado para a transferência de petróleo de navio para navio", acrescentou Gressly, sublinhando no entanto que se mantém um "risco residual" e que foi elaborado um plano "em caso de incidente".

A operação inédita para a ONU -- que inclui a transferência, mas também o reboque do Safer já vazio -- está orçamentada em 143 milhões de dólares (130 milhões de euros).

Mas ainda faltam 25 milhões de dólares (22,7 milhões de euros) para completar este financiamento, sublinhou David Gressly.

O FSO Safer transporta quatro vezes mais petróleo do que o derramado no desastre do Exxon Valdez em 1989, ao largo do Alasca, um dos piores desastres ambientais do mundo.

Em caso de derrame de petróleo, só o custo da limpeza é estimado em 20 mil milhões de dólares (18,19 mil milhões de euros) pela ONU, sem contar as possíveis consequências ambientais, económicas e humanitárias.