Descarrilamento de comboio em Barcelona. Um morto e dezenas de feridos

Primeiras imagens do local do acidente | Bomberscat

O acidente aconteceu pouco depois das seis da manhã locais, entre Terrassa e Manresa.





De acordo com a Proteção Civil da Catalunha, 131 pessoas foram afetadas por este descarrilamento. Uma pessoa morreu, três ficaram gravemente feridas e outras 41 ficaram com ferimentos leves.





⚠️⚠️ Actualització #Vacarisses (08.42 h). Total: 131 persones afectades. D’aquestes,1 persona morta, 3 menys greus, 41 lleus i 86 ilesos.

Dels lleus 5 traslladats, 3 a Mútua Terrassa i 2 a Parc Taulí #ProteccioCivil — Protecció civil (@emergenciescat) 20 de novembro de 2018

Um dos feridos é o condutor do comboio, avança o jornal espanhol El Pais. Um dos feridos é o condutor do comboio, avança o jornal espanhol El Pais.





"Era um comboio com seis carruagens", indica a Proteção Civil. As últimas carruagens tombaram, levando ao descarrilamento do comboio. Um desabamento de terras estará na origem do acidente, como é possivel verificar nas imagens em baixo.