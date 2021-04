Descarrilamento de comboio em Taiwan fez pelo menos 48 mortos

Segundo um comunicado do Serviço Nacional de Bombeiros de Taiwan, citado por várias agências,





O número de vítimas pode continuar a aumentar, uma vez que algumas das pessoas que seguiam a bordo do comboio foram enviadas para o hospital com ferimentos graves e outras podem continuar presas nos destroços.











Segundo a Administração Ferroviária de Taiwan, o comboio descarrilou à entrada do túnel quando colidiu com um camião de construção da administração ferroviária que deslizou de um estaleiro de obras numa colina para a ferrovia. Ninguém seguia no camião naquele momento. Em resultado, várias carruagens embateram contra as paredes do túnel e ficaram completamente destruídas.



The train was carrying more than 400 people. More @business: https://t.co/TOaIiYYnSU pic.twitter.com/ytAex0tW1S — Bloomberg Quicktake (@Quicktake) April 2, 2021 O comboio circulava pelo túnel de Daqingshui, a norte de Hualien, no leste de Taiwan, com mais de 400 passageiros a bordo, quando ocorreu o acidente, às 09h28, hora local (01h28 em Lisboa), segundo a agência de notícias oficial Central News Agency (CNA).Ninguém seguia no camião naquele momento.Em resultado, várias carruagens embateram contra as paredes do túnel e ficaram completamente destruídas.





O presidente de Taiwan, Tsai Ing-wen, disse na rede social Twitter que os serviços de emergência "foram totalmente mobilizados para resgatar e ajudar os passageiros e funcionários da ferrovia afetados". "Continuaremos a fazer tudo o que pudermos para garantir a segurança deles após este incidente doloroso", acrescentou.







A maioria dos passageiros que sobreviveu ao acidente já foi resgatada, embora os socorristas continuem a revistar as carruagens destruídas onde algumas pessoas podem continuar presas. Imagens do acidente mostram carruagens completamente destruídas pelo impacto e amassadas no interior do túnel, dificultando os esforços dos socorristas.



Os meios de comunicação locais afirmam que muitos dos passageiros seguiam de pé, uma vez que o comboio estava sobrelotado, e foram projetados no momento do embate.







"As pessoas simplesmente caíram umas sobre as outras", testemunhou uma mulher que sobreviveu ao pior acidente ferroviário da ilha. "Foi assustador. Havia famílias inteiras lá", acrescentou.





O acidente aconteceu no primeiro dos quatro dias do Festival Qingming, um feriado religioso anual em que as pessoas viajam para as cidades natais para reuniões familiares e para prestar homenagem aos túmulos dos ancestrais.





O último grande acidente ferroviário em Taiwan ocorreu em outubro de 2018, quando um comboio de alta velocidade descarrilou na costa nordeste, provocando 18 mortos e 175 feridos. Em 1991, uma colisão no oeste de Taiwan matou 30 pessoas e outro acidente uma década antes também provocou a morte de 30 pessoas.





O extenso sistema ferroviário de Taiwan passou por atualizações técnicas substanciais nos últimos anos, particularmente com a adição de uma linha de alta velocidade que conecta a capital Taipei a cidades da costa oeste ao sul. O comboio envolvido no descarrilamento desta sexta-feira, o Toroko No. 408, é um dos modelos mais recentes de Taiwan.





A Administração Ferroviária de Taiwan implementou mais de 100 reformas desde o acidente de Puyuma em 2018, mas obviamente não é o suficiente”, disse Lin Chia-lung, Ministro dos Transportes e Comunicações de Taiwan, em comunicado citado pela agência

”, disse Lin Chia-lung, Ministro dos Transportes e Comunicações de Taiwan, em comunicado citado pela agência Bloomberg . "Certamente irei arcar com todas as responsabilidades políticas", acrescentou Chia-lung.