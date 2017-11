Descarrilamento e incêndio de comboio faz 33 mortos na RDCongo

Lusa13 Nov, 2017, 11:42 | Mundo

O acidente, na região mineira de Katanga, perto da fronteira com a Zâmbia e com Angola, fez 33 mortos, disse à AFP o governador da província de Lualaba, Richard Muyej Mangez Mans, confirmando um primeiro balanço da rádio da ONU Okapi.

"Vinte e seis feridos graves foram encaminhados para os hospitais", acrescentou o governador.

"As buscas continuam para encontrar sobreviventes nos vagões", disse o responsável, admitindo que o acesso ao local do acidente é difícil devido ao mau estado da estrada, sobretudo nesta época de chuvas.

O comboio transportava 13 vagões, entre os quais cisternas com combustível. "Num declive, a locomotiva descarrilou numa ravina. No acidente, as cisternas pegaram fogo, surpreendendo alguns passageiros em pleno sono", informou a rádio Okapi.

Os passageiros encontravam-se neste comboio de mercadorias após subirem ilegalmente, disse, por seu lado, a Sociedade Nacional do Caminho de Ferro do Congo (SNCC).

Motor económico da República Democrática do Congo devido à sua riqueza mineral na fronteira com a Zâmbia e Angola, a região de Katanga foi palco de outros acidentes do género.

A 22 de abril de 2014, um comboio de mercadorias que transportava centenas de pessoas descarrilou na localidade de Katongola, fazendo entre 74 e 200 mortos.