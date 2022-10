Descoberta vala comum com 25 corpos de presumíveis etíopes no Malaui

"A vala comum foi descoberta na noite de terça-feira, mas protegemos o local e começámos a exumação hoje. Até agora descobrimos 25 corpos", disse o porta-voz da polícia, Peter Kalaya.

Segundo o porta-voz, a polícia foi alertada por aldeões da zona de Mzimba, cerca de 250 quilómetros a norte da capital, Lilongwe, que encontraram a vala comum quando iam recolher mel silvestre na floresta.

"Suspeitamos que [as vítimas] eram imigrantes ilegais a caminho da África do Sul via Malaui", disse Kalaya, acrescentando evidências da cena que indicam que as vítimas eram homens etíopes com idades entre os 25 e os 40 anos.

Os corpos em estado de decomposição, e que se presumem teham sido inumados há cerca de um mês, foram transportados para a morgue para autópsias, acrescentou o porta-voz.

O Malaui é um habitual ponto de passagem para os migrantes da África Oriental que desejam viajar ilegalmente para a África do Sul, o país mais industrializado da África, que atrais as populações mais pobres do resto do continente.

Segundo Kalaya, as autoridades intercetaram 221 imigrantes ilegais nos primeiros nove meses do ano, entre os quais 186 etíopes.