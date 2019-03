Descoberto envolvimento da CIA no assalto à embaixada norte-coreana em Madrid

RTP13 Mar, 2019, 15:12 / atualizado em 13 Mar, 2019, 15:15 | Mundo

O Centro Nacional de Inteligencia (CNI), serviço secreto comissionado com a investigação ao assalto da embaixada norte-coreana em Madrid, ocorrido no passado dia 22 de fevereiro, identificou dois dos dez assaltantes como tendo ligações à Central Intelligence Agency (CIA).







O diário espanhol El Pais cita os responsáveis da investigação do CNI, que dizem ter perguntado à CIA se estava implicada nesse assalto, em que oito pessoas foram agredidas e interrogadas, e que consideram "pouco convincente" a resposta negativa que lhes deu a agência norte-americana.





O mesmo diário espanhol cita fontes do Governo espanhol a afirmarem que, em caso de se confirmar que foi a CIA a mandante do assalto, isso certamente causaria problemas entre Espanha e os EUA, por se tratar de uma operação clandestina em território espanhol e violando as convenções internacionais que protegem as missões diplomáticas.





O assalto realizou-se por volta das 15h do dia 22 de fevereiro, de forma violenta. Os assaltantes, empunhando armas que depois disseram ser apenas imitações, puseram sacos na cabeça de cada uma das oito pessoas que encontraram na embaixada, amarraram-nas, espancaram-nas e interrogaram-nas durante duas horas.





A polícia foi alertada por uma mulher que conseguiu escapar aos assaltantes e, ao chegar ao local, ainda viu dois carros partirem em fuga, a toda a velocidade.





O CNI considerou que o assalto fora obra de profissionais, preparado como verdadeira operação militar, e que os assaltantes não procuravam dinheiro, mas tão-somente ficheiros informáticos e telemóveis, que efectivamente levaram.





Mas, graças às câmaras de videovigilância, foi possível identificar alguns dos assaltantes - coreanos na sua maioria, mas pelo menos dois deles conhecidos do CNI pelas suas ligações à CIA.





Admite-se que o interrogatório do chefe da missão coreana em Madrid, a poucos dias da cimeira entre Trump e Kim, estivesse relacionado com esse encontro, sobretudo porque o embaixador norte-coreano expulso de Espanha em 2017, Kim Hyok Chol, é considerado uma das figuras políticas com maior conhecimento e influência sobre o programa nuclear do país.