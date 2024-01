Descoberto túnel do Hamas. Israel concentra operações em Khan Younis

Underneath the city of📍Khan Yunis, IDF troops exposed an underground tunnel confirmed to have held Israeli hostages.



The tunnel was connected to an extensive network beneath a civilian area. Millions of shekels are estimated to have been invested in excavating the tunnel and… pic.twitter.com/MsnbrCsn7w — Israel Defense Forces (@IDF) January 11, 2024

, e "as tropas identificaram uma célula terrorista armada e frustraram a célula quando esta estava a sair de um poço".O chefe do Estado-Maior do Exército israelita, Herzi Halevi, que visitou o centro da Faixa de Gaza na quarta-feira, afirmou que “, contra um inimigo que preparou a sua defesa durante um período muito longo e de forma muito organizada”.Nas redes sociais, as Forças de Defesa de Israel (IDF, na sigla em inglês) revelaram que “o vasto túnel subterrâneo escavado pela organização terrorista Hamas sob a cidade de Khan Younis, era”.Segundo as IDF, “o. Estima-se que milhões de shekels tenham sido investidos na escavação e no seu equipamento com sistemas de ventilação, fornecimento de eletricidade e canalização. Após a investigação, foi possível confirmar que os reféns israelitas se encontravam no interior”.“Até agora, mais de 100 túneis foram desmantelados e desativados. Em alguns, os terroristas foram abatidos”, acrescenta o comunicado.