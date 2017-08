Partilhar o artigo Descobertos 20 imigrantes trancados em camião no Texas (EUA) Imprimir o artigo Descobertos 20 imigrantes trancados em camião no Texas (EUA) Enviar por email o artigo Descobertos 20 imigrantes trancados em camião no Texas (EUA) Aumentar a fonte do artigo Descobertos 20 imigrantes trancados em camião no Texas (EUA) Diminuir a fonte do artigo Descobertos 20 imigrantes trancados em camião no Texas (EUA) Ouvir o artigo Descobertos 20 imigrantes trancados em camião no Texas (EUA)

Tópicos:

México El Salvador, Sierra Blanca, Texas,