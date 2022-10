Desconhecidos assaltam centro de saúde e ferem uma pessoa em Nangade

Durante o ataque, que ocorreu por volta das 23:00 locais (22:00 em Lisboa), o grupo lançou uma granada contra o posto de saúde, tendo ferido uma pessoa que se encontrava no local, explicou um residente da aldeia.

"Não sabemos quem são, mas assaltaram o centro de saúde de Ntoli e saquearam todos os medicamentos. Também feriram uma mulher deslocada, por meio de uma granada por eles lançada", declarou a fonte.

De acordo com a mesma fonte, a vítima encontra-se neste momento a receber tratamento no hospital distrital de Nangade, a 145 quilómetros de Ntoli, uma das aldeias naquele distrito que acolhe muitos deslocados devido à violência armada em diferentes pontos daquela província do Norte de Moçambique.

Uma outra fonte disse que, devido ao ataque, membros da força local de diferentes comunidades reuniram-se hoje de manhã na aldeia Ntoli e o ponto de agenda foi o reforço a vigilância para evitar mais ataques.

"Houve uma reunião relâmpago que envolveu membros da força local de diferentes comunidades, estavam a analisar a situação de segurança", observou a fonte, que faz parte da força local, acrescentando que o ataque levou algumas famílias a abandonarem a aldeia em direção à sede do distrito.

A província de Cabo Delgado é rica em gás natural, mas aterrorizada desde 2017 por uma violência armada, sendo alguns ataques reclamados pelo grupo extremista Estado Islâmico.

A insurgência levou a uma resposta militar desde há um ano com apoio do Ruanda e da Comunidade de Desenvolvimento da África Austral (SADC), libertando distritos junto aos projetos de gás, mas surgiram novas vagas de violência a sul da região e na vizinha província de Nampula.

Em cinco anos, o conflito já fez um milhão de deslocados, de acordo com o Alto Comissariado das Nações Unidas para os Refugiados (ACNUR), e cerca de 4.000 mortes, segundo o projeto de registo de conflitos ACLED.