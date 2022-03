Desconhecidos atacam supermercado e sede dos tribunais em Maracaibo

Pelo menos quatro pessoas ficaram feridas quando uma granada foi lançada, pelas 11:00 (15:00 em Lisboa), contra um supermercado em Maracaibo, disseram as autoridades.

O segundo ataque visou, pelas 18:00 (22:00 em Lisboa), a sede do Palácio da Justiça, onde funcionam os tribunais de Zúlia.

Os atentados foram confirmados pelo procurador-geral da Venezuela, Tarek William Saab, que anunciou, através da rede social Twitter, o início das investigações.

"Foi nomeada a Procuradoria 77 contra a Criminalidade Organizada para investigar os factos relacionados com o lançamento de uma granada para o interior do supermercado Fiorella (em Maracaibo) que resultou em várias pessoas feridas", afirmou o procurador.

Numa outra mensagem, Tarek William Saab anunciou que a mesma entidade vai também investigar "o lançamento de um engenho explosivo contra a sede dos tribunais de Zúlia, que casou danos materiais na fachada".

Meios de comunicação locais noticiaram que nos dois ataques os explosivos foram lançados por dois homens, que circulavam numa motocicleta.

De acordo com a imprensa local, seis ataques com engenhos explosivos contra estabelecimentos comerciais foram registados na zona, desde janeiro.

No domingo, vários indivíduos armados assaltaram uma fazenda de Cañada de Urdaneta, também no estado de Zúlia, e assassinaram os quatro trabalhadores que se encontravam no lugar.

A Federação de Câmaras de Comércio de Zúlia denunciou recentemente que os empresários do estado estão a ser ameaçados, há pelo menos duas semanas, por desconhecidos.