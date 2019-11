Descontentamento de palestinianos é compreensível, mas Abbas está "de mãos atadas"

"Quando se elegem as pessoas espera-se que elas façam o que gostamos ou aquilo por que votámos, mas o Presidente Abbas não tem poder para fazer nada", declara Nabil Abuznaid em entrevista à agência Lusa.

Uma sondagem realizada em setembro pelo Centro Palestiniano de Investigação Política (PSR - Palestinian Center for Policy and Survey Research) em conjunto com a Fundação Conrad-Adenauer-Stiftung (KAS) indicou que cerca de 80% dos palestinianos está descontente com gestão da Autoridade Palestiniana dos territórios ocupados e que à volta de 60% quer a demissão do presidente da instituição, Mahmud Abbas.

"A maioria dos palestinianos desconfia da liderança e das instituições palestinianas. Existe a perceção de que poderiam fazer muito mais do que fazem", disse o diretor do PSR, Khalil Shikaki, na altura em que o estudo foi divulgado.

Abuznaid considera que "o sucesso ou o fracasso do Presidente Abbas está nas mãos dos israelitas".

"As pessoas têm dificuldade em acreditar no que passamos porque não somos nós que decidimos", salienta, adiantando que a segurança dos territórios palestinianos, o movimento das pessoas "está na mão" de Israel.

Se Mahmud Abbas quiser "viajar para a Jordânia (país fronteiriço à Cisjordânia), tem de ter uma autorização dos israelitas", exemplifica.

O representante diplomático da Autoridade Palestiniana em Lisboa dá outros exemplos, como o das eleições nos territórios prometidas por Abbas no final de setembro na Assembleia-Geral das Nações Unidas.

"A decisão tem de ser de Israel. Permitirão eles que os palestinianos votem (...) sem interferência? Especialmente em Jerusalém?", questiona.

A zona leste de Jerusalém é considerada território ocupado pela comunidade internacional, que nunca reconheceu a sua anexação por Israel, e é reivindicada pelos palestinianos para capital do Estado a que aspiram.

A 06 de dezembro de 2017, o presidente dos Estados Unidos reconheceu Jerusalém como capital de Israel, desencadeando a cólera dos palestinianos e rompendo com décadas de consenso internacional.

Abuznaid defende que se devia permitir que os palestinianos "construíssem a democracia, mesmo sabendo que é muito difícil ter democracia com a ocupação", quando "não se tem o controlo do seu destino".

A ausência de poder de decisão é discutida por vezes, diz, adiantando que alguns questionam: "Porque devemos ter um presidente que não pode fazer nada. Por que devemos ter a Autoridade Palestiniana quando ela não tem poder?"

Segundo o embaixador, há quem defenda que se devia desistir, mas a liderança palestiniana não concorda.

"Se o nosso Presidente não pode cumprir, não é porque ele não queira fazê-lo, é porque as suas mãos estão atadas", salienta o diplomata.

"Construímos esta Autoridade (Palestiniana) que o mundo reconhece, desistir significa dizer aos israelitas que venham e levem tudo", adianta, lamentando que a opção para os palestinianos seja entre "mau e pior".