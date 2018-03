Desemprego em Espanha cai em fevereiro para mínimo desde janeiro de 2009

Lusa02 Mar, 2018, 09:59 | Mundo

De acordo com os dados divulgados hoje pelo Ministério do Emprego e Segurança Social espanhol, no último ano o desemprego desceu em 280.628 pessoas, com um ritmo de redução homóloga de 7,48%.

Por setores, o desemprego recuou no dos serviços (15.133 pessoas), no da indústria (4.010) e no da construção (3.800), e aumentou no da agricultura (10.846) e no grupo dos sem emprego anterior (5.817).

Em dados corrigidos das variações sazonais o desemprego desceu em 23.139 pessoas em fevereiro.

Em fevereiro, o desemprego masculino desceu para 1.472.370 pessoas, menos 3.109 face ao mês anterior, enquanto o feminino se situou em 1.997.878, uma queda de 3.171 pessoas face a janeiro.

Em termos homólogos, o desemprego desceu mais entre os homens (174.584 menos) do que entre as mulheres (106.044 menos).

Por idades, o desemprego entre os jovens aumentou em 8.348 pessoas, enquanto entre os maiores de 25 anos recuou 14.628.