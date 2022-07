Desencontro entre Marcelo e Bolsonaro não prejudicou relações, diz ministro brasileiro

Luís Ramos garante à Antena 1 que nada mudou, nem mesmo na relação entre os dois chefes de Estado, apesar do cancelamento do almoço entre os dois presidentes durante a visita de Marcelo Rebelo de Sousa ao Brasil.





De recordar que Jair Bolsonaro cancelou o almoço com Marcelo Rebelo de Sousa devido ao facto do presidente português ter na agenda um encontro com Lula da Silva, adversário do presidente brasileiro nas presidenciais deste ano.