Desertor norte-coreano detido em Seul por vender segredos da Coreia do Sul

Lusa19 Jul, 2018, 09:02 | Mundo

O suspeito, identificado apenas pelo sobrenome Lee, as informações de antigos altos quadros do Comando de Inteligência de Defesa da Coreia (KDIC), afirmou um representante do Gabinete da Procuradoria do Distrito Central de Seúl durante uma conferência de imprensa.

Lee terá obtido as informações de um ex-funcionário do KDIC, de 58 anos, identificado pelo sobrenome Hwang, que foi preso no mês passado juntamente com outro ex-oficial do mesmo ramo dos serviços de informação militar, mas por outro caso de espionagem.

Os interrogatórios aos quais os dois indivíduos foram submetidos permitiram que os investigadores descobrissem a suposta fuga, embora a relação exata entre o desertor e Hwang não tenha sido revelada.

Lee vendeu as informações obtidas a um agente integrado numa missão diplomática de um país "da Ásia Oriental", explicou o representante da Procuradoria, sem acrescentar mais detalhes sobre este terceiro Estado, informou a agência de notícias Yonhap.

Suspeita-se que Lee foi o responsável pela fuga de 109 informações classificadas como secretas, incluindo dados pessoais de agentes dos serviços de informação sul-coreanos que trabalhavam em missões estrangeiras e que foram obrigados a abandonar os seus postos e regressarem ao país.

A investigação admite existirem mais pessoas envolvidas.