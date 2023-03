Desflorestação na Amazónia brasileira disparou 61,8% em fevereiro

Segundo dados do sistema de alerta de desflorestação do Instituto Nacional de Pesquisas Espaciais (Inpe), no mês passado foram devastados 322 quilómetros quadrados de vegetação nativa na Amazónia.

Além de ultrapassar significativamente os 199 quilómetros quadrados destruídos no mesmo mês de 2022, esta é a maior devastação registada para um mês de fevereiro desde 2015, quando o Governo começou a medir com o Sistema de Deteção do Desmatamento da Amazónia Legal em Tempo Real (Deter).

A área destruída no bioma no mês passado também foi 93,3% maior do que em janeiro, quando perdeu 166,58 quilómetros quadrados.

No primeiro mês do ano, a desflorestação da maior floresta tropical do planeta registou uma forte queda (-61,3%) na comparação interanual e recuou 27% em relação a dezembro.

Naquele mês, porém, especialistas enfatizaram que os dados eram parciais, já que a densa nebulosidade registada sobre o bioma em janeiro impediu que os satélites captassem áreas devastadas em mais de metade da Amazónia brasileira.

Assim, é bem possível que em fevereiro o Deter tenha registado a devastação que não conseguiu captar em janeiro.

Em 2022, a Amazónia brasileira perdeu 10.278 quilómetros quadrados de cobertura vegetal, um nível nunca antes visto desde que a medição com o Deter é realizada no Brasil.

A destruição do bioma aumentou quase 60% nos quatro anos do Governo de Jair Bolsonaro (2019-2022) em relação ao quadriénio anterior devido à falta de controlos e ao enfraquecimento dos órgãos ambientais, já que o líder de extrema-direita brasileira defende a exploração dos recursos naturais na selva, mesmo em reservas indígenas, onde isto é proibido por lei.

A recuperação da Amazónia brasileira é um dos principais compromissos anunciados por Luiz Inácio Lula da Silva desde que foi eleito Presidente do gigante sul-americano, promessa que reiterou ao assumir o seu terceiro mandato, em 01 de janeiro.

No primeiro mês de mandato, Lula da Silva reativou o Fundo Amazónia, financiado pela Noruega e Alemanha, e do qual também anunciou a participação dos Estados Unidos.

O chefe de Estado brasileiro revogou ainda medidas de Bolsonaro e criou um grupo com 17 ministérios para definir políticas de preservação da floresta.

O Governo brasileiro tem tentado combater a extração ilegal de metais preciosos no bioma após a crise sanitária descoberta na reserva Yanomami, causada pela invasão de cerca de 20 mil garimpeiros que ainda estão a ser expulsos do território indígena pelas autoridades.

"Acabámos de sair de um Governo que apoiava a desflorestação. Até que a fiscalização e o controlo cheguem a todo o território, os desflorestadores ilegais vão continuar a aproveitar-se para agir", disse Rómulo Batista, porta-voz da Amazónia da Greenpeace Brasil, atribuindo o aumento da devastação nos dois primeiros meses ao efeito das políticas de Bolsonaro.