Desinformação no Facebook dos `coletes amarelos` com mais de 105 milhões de visitas (ONG)

"Este grande número mostra que o movimento dos `coletes amarelos` foi contaminado pela desinformação", frisou o diretor da campanha da organização não-governamental Avaaz, Christoph Schott, em comunicado.

Para Schott, esta conclusão deve despertar o alarme antes das eleições europeias de maio que, em sua opinião, se afiguram como "o teste final para o sistema imunológico das nossas democracias".

Uma equipa de especialistas analisou as 100 notícias falsas mais partilhadas em páginas do Facebook e grupos desse movimento de oposição ao Presidente francês Emmanuel Macron, que surgiu em meados de novembro.

Um exemplo, que teve mais de 3,5 milhões de visitas, foi a difusão de imagens de supostos participantes em manifestações dos `coletes amarelos` ensanguentados quando, na verdade, a principal foto foi tirada em Madrid em 2012.

Também teve muito eco (5,7 milhões de visitas) um vídeo que aparecia Macron a dançar música oriental e que foi divulgado como se tivesse acontecido "enquanto a França está a sofrer", embora tenha sido gravado um mês antes, durante a sua participação numa cimeira da francofonia na Arménia.

Com base nesses resultados, a organização não-governamental insistiu que as plataformas de redes sociais deveriam trabalhar com verificadores de dados e retificar as notícias falsas para "vacinar as pessoas contra as mentiras e o ódio diante das eleições da UE".

A Avaaz também examinou o papel desempenhado pelo canal de televisão RT, "apoiado pelo Governo russo", por ter aproveitado os protestos `coletes amarelos` para "aumentar a sua audiência".

O RT foi o meio de comunicação mais visto no Youtube durante a coberura dos protestos, a tal ponto que registou o dobro das visitas do Le Monde, Le Observateur, Le Huffington Post, Le Figaro e France 24 juntos.

As `fake news`, comummente conhecidas por notícias falsas, desinformação ou informação propositadamente falsificada com fins políticos ou outros, ganharam importância nas presidenciais dos EUA que elegeram Donald Trump, no referendo sobre o `Brexit` no Reino Unido e nas presidenciais no Brasil, ganhas pelo candidato da extrema-direita, Jair Bolsonaro.

O Parlamento Europeu quer tentar travar este fenómeno nas eleições europeias de maio e, em 25 de outubro de 2018, aprovou uma resolução na qual defende medidas para reforçar a proteção dos dados pessoais nas redes sociais e combater a manipulação das eleições, após o escândalo do abuso de dados pessoais de milhões de cidadãos europeus.