Desinformação. União Europeia lança investigação formal contra rede social X

Num comunicado divulgado esta segunda-feira a Comissão Europeia anunciou que a empresa X, propriedade de Elon Musk, será alvo de uma investigação aprofundada sobre o cumprimento das obrigações do Digital Services Act (DSA) relativas à luta contra a difusão e amplificação de conteúdos ilegais e de desinformação na União Europeia, assim como à transparência das redes sociais e à conceção da interface do utilizador.





"Os dias em que as grandes plataformas em linha se comportavam como se fossem demasiado grandes para se preocuparem com as regras acabaram", afirmou o comissário Europeu para os Assuntos Digitais, Thierry Breton, em comunicado.

Thierry Breton acrescentou que a Comissão Europeia conta agora com “regras claras, uma forte supervisão, uma aplicação rápida e sanções dissuasivas” que pretende utilizar para “proteger os cidadãos e as democracias” da União Europeia.



Numa publicação na rede social X, o comissário Europeu detalhou as alegadas novas infrações cometidas pela empresa X que serão investigadas, isto depois de Bruxelas ter anunciado em outubro a abertura de um processo preliminar relativo à difusão de "informações falsas", "conteúdos violentos e terroristas" e "discursos de ódio", visando a empresa do multimilionário Elon Musk, após o ataque do Hamas a Israel.