Deslizamento de terra mata três crianças em parque infantil no Vietname

O acidente ocorreu às 22:20 de domingo (15:20 em Lisboa) no distrito de Ba Vi, um subúrbio de Hanói, quando, após uma hora de fortes chuvas, ocorreu um deslizamento de terra e rochas de uma colina adjacente, que derrubou o muro do parque infantil, com 10 metros de comprimento, avançou o jornal VnExpress.

A avalanche soterrou as três crianças, cujos corpos foram recuperados por equipas de resgate uma hora após o ocorrido.

Hanói foi atingida no domingo por uma tempestade que trouxe fortes chuvas e causou inundações repentinas, levando à interrupção do trânsito em vários pontos da cidade.