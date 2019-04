Deslizamentos de terra na RDCongo causa 13 mortos

Lusa29 Abr, 2019, 20:11 | Mundo

O primeiro deslizamento, na zona de Mahanga, foi causado pelas chuvas fortes que se fizeram sentir na noite de sexta-feira e resultou na morte de seis pessoas, disse à AFP a organização não-governamental congolesa Núcleo de Desenvolvimento para a autopromoção dos pigmeus e indígenas desfavorecidos (FDAPID, na sigla em francês).

Hoje à tarde, também na sequência das chuvas fortes, um outro deslizamento causou a morte de mais sete pessoas, entre as quais uma mulher, na mesma localidade, disse à AFP o administrador do território de Masisi (Kivu do Norte), Cosmas Tangakolo.

Foram afetadas pelo fluxo da água das chuvas intensas "seis pontes, oito salas de aula e 90 casas", referiu ainda a FDAPID.

Nas regiões montanhosas da zona este da República Democrática do Congo, onde se situa aquela província, é frequente a ocorrência de chuvas intensas e inundações, muitas vezes com efeitos devastadores para a população local.