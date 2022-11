Deslizamentos de terra na Venezuela fazem sete mortos

Mil operacionais de salvamento e resgate, voluntários e funcionários públicos foram destacados para as operações. Há mais de 300 casas danificadas em Anzoategui, no leste do país.



Nas últimas cinco semanas, quase 14 mil famílias foram afetadas pelas fortes chuvas, inundações e deslizamentos de terra. Até ao momento, perderam a vida 80 pessoas.