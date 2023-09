Deslizamentos de terras fazem sete mortos na província chinesa de Guangxi

Os deslizamentos de terra ocorreram na cidade de Yulin, depois de fortes chuvas e inundações terem atingido a província no domingo e na segunda-feira.

Um total de 11 estações meteorológicas na cidade declararam que a precipitação provocada pelos remanescentes do tufão Haikui ultrapassou os 400 milímetros na zona, provocando a instabilidade dos terrenos.

De acordo com o Centro Hidrológico da província de Guangxi, os principais afluentes dos rios Nanliu, Beiliu e Baisha registaram inundações de dois a seis metros, enquanto 17 outros cursos de água registaram inundações que excederam o nível de alerta de 0,01 a 3,18 metros.

As chuvas também afetaram este fim de semana outras regiões do sul, como as províncias de Guangdong e de Fujian, bem como a região administrativa especial de Hong Kong, que chegou a registar 600 milímetros de água em várias zonas, um quarto da precipitação anual do território.

Em 2021 e 2022, os verões já tinham sido marcados, no centro do país, por chuvas com uma intensidade sem precedentes em décadas, com mais de 300 mortos, e por uma seca persistente nas regiões mais a sul.