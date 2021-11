Desmobilização de ex-guerrilheiros avança hoje no norte de Moçambique

O processo de Desarmamento, Desmobilização e Reintegração (DDR) deverá decorrer ao longo das próximas três a quatro semanas naquela região.

As ações de registo e demais tramitação de retorno ao quotidiano civil são retomadas após cinco meses de pausa, mas dentro do calendário previsto, acrescentou a mesma fonte.

Os ex-guerrilheiros a abranger pelo processo são os últimos a registar este ano e elevam o total de combatentes da Renamo que largaram as armas para 3.270.

Prevê-se que o processo de DDR termine em 2022 e alcance um total de 5.000, no âmbito do Acordo de Paz assinado entre o Governo e o principal partido de oposição no país, em 2019.

Os combatentes que saem do mato recebem durante um ano um subsídio de reintegração e entram depois no sistema de pensões do Estado moçambicano, beneficiando ao mesmo tempo de apoios para serem integrados na sociedade e em diversas profissões.

Alguns elementos, também designados nos acordos, têm sido incorporados nas Forças de Defesa e Segurança moçambicanas.