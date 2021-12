Desmond Tutu. Defensores pró-Israel acusam combatente do Apartheid de ser "intolerante" e "antissemita"

Alan Dershowitz, reconhecido advogado constitucional dos Estados Unidos e um fervoroso defensor de Israel,, disse à Fox News o advogado.

Na entrevista, Dershowitz acusou ainda o arcebispo emérito de minimizar o Holocausto e de comparar Israel à Alemanha nazi. O advogado é também professor e investigador em Harvard, focando a maioria do seu trabalho académico no conflito israelo-palestiniano, que tem baseado nas suas ideias “pró-Israel”.







Dershowitz uses his appearance on Fox to call Tutu a bigot pic.twitter.com/wQbUnmHggX — Acyn (@Acyn) December 28, 2021



"Quando formos deitar abaixo as estátuas de Jefferson, Lincoln e Washington, não vamos construir estátuas para um homem profundamente intolerante como o Bispo Tutu. Vamos certificar-nos de que a história se lembra tanto do bem que ele fez como das coisas horrorosas e terríveis”, acrescentou.

A defesa dos palestinianos e as críticas dos defensores de Israel

Na opinião do antigo correspondente em Jerusalém do Guardian, Chris McGreal, o verdadeiro crime de Desmond Tutu aos olhos dos apoiantes de Israel foi comparar com o regime de Apartheid a forma como o governo israelita trata o povo palestiniano.



Tutu foi um assumido crítico de Israel e endossou o movimento de boicote (BDS - Boicote, Sanções e Desinvestimento) liderado pelos palestinianos contra Israel, mas a opinião menos positiva de Dershowitz deve-se, segundo explicou, às "críticas de Tutu aos judeus".



"Ele não falou sobre o lobby de Israel, ele falou sobre o lobby dos judeus", explicou Dershowitz. "Ele minimizou o sofrimento dos judeus durante o Holocausto. Disse que ser morto em câmaras de gás era uma morte fácil em comparação com o Apartheid. Disse que os judeus reivindicaram o monopólio do Holocausto. Exigiu que os judeus perdoassem os nazis”.



De facto, houve uma vaga de protesto após Tutu pedir orações e perdão aos responsáveis pelas atrocidades cometidas pelos nazis após uma visita ao memorial do Holocausto Yad Vashem, em Jerusalém, em 1989.



Já segundo McGreal, o Prémio Nobel da Paz, nas suas visitas a Israel e à Palestina, reconhecia os problemas do território, comparando-os aos da África do Sul. Tutu via os palestinianos como um povo controlado por outro, tal e qual como os sul-africanos negros foram vítimas de opressão até 1994. , acrescentou.Na opinião do antigo correspondente em Jerusalém do, Chris McGreal, o verdadeiro crime de Desmond Tutu aos olhos dos apoiantes de Israel foi comparar com o regime de Apartheid a forma como o governo israelita trata o povo palestiniano.Tutu foi um assumido crítico de Israel e endossou o movimento de boicote (BDS - Boicote, Sanções e Desinvestimento) liderado pelos palestinianos contra Israel, mas a opinião menos positiva de Dershowitz deve-se, segundo explicou, às "críticas de Tutu aos judeus"., explicou Dershowitz.De facto, houve uma vaga de protesto após Tutu pedir orações e perdão aos responsáveis pelas atrocidades cometidas pelos nazis após uma visita ao memorial do Holocausto Yad Vashem, em Jerusalém, em 1989.Já segundo McGreal, o Prémio Nobel da Paz, nas suas visitas a Israel e à Palestina, reconhecia os problemas do território, comparando-os aos da África do Sul. Tutu via os palestinianos como um povo controlado por outro, tal e qual como os sul-africanos negros foram vítimas de opressão até 1994.





"Israel tem o direito de proteger as fronteiras", disse na altura Tutu, num discurso em Jerusalém. "O que não é tão compreensível, nem justificavel, é o que fez a outro povo para garantir sua existência. Na minha visita à Terra Santa lembrei-me muito do que aconteceu connosco, os negros da África do Sul".







Tutu "encorajou outros a terem pontos de vista semelhantes e, por ser muito influente, tornou-se o antissemita mais influente do nosso tempo", continuou Dershowitz.



O advogado norte-americano frisou que não se pode omitir a “maldade e a intolerância contra os judeus que existe há muitos, muitos, muitos anos”.

O Apartheid israelita

Desmond Tutu não era o único crítico de Israel, mas a sua influência e reconhecimento como figura ímpar dos Direitos Humanos gerava uma controvérsia mais forte entre os defensores de Israel.



Em 2004, o arcebispo sul-africano dirigiu uma missiva aos estados Unidos pedindo que sancionassem Israel: “Sei em primeira mão que Israel criou uma realidade de Apartheid dentro das suas fronteiras e através da sua ocupação. As semelhanças com minha amada África do Sul são dolorosamente nítidas”.



Foram vários os ex-ministros e autoridades israelitas que se juntaram aos apelos de Tutu e que afirmaram não poder continuar a negar a realidade de que o país tinha criado uma forma de Apartheid. Mas o arcebispo representava uma autoridade moral superior.



Além disso, Tutu advertia que não era possível ser apenas um espectador neutro, criticando os líderes que não se envolviam.



“Aqueles que fecham os olhos à injustiça, na verdade perpetuam a injustiça. Se são neutros em situações de injustiça, escolhem o lado do opressor”, disse, numa das alocuções que permaneceram desde então na discussão da ocupação israelita dos territórios da Palestina.



Todas estas tomadas de posição de Desmond Tuto provocaram forte descontentamento entre os defensores de Israel, como Alan Dershowitz.





Desmond Tutu, arcebispo emérito sul-africano e vencedor do Prémio Nobel da Paz de 1984 pelo seu ativismo contra o regime de segregação racista do Apartheid, morreu no domingo aos 90 anos.



Tutu ganhou notoriedade durante as piores horas do regime racista na África do Sul, quando organizou marchas pacíficas contra a segregação, enquanto sacerdote, pedindo sanções internacionais contra o regime branco em Pretória.



Com o advento da democracia, 10 anos depois, o homem que deu à África do Sul o nome de “nação arco-íris” presidiu à Comissão de Verdade e Reconciliação criada com o objetivo de virar a página do ódio racial, vendo contudo frustradas as suas esperanças. A maioria negra adquiriu o direito de voto, mas continua pobre na sua maioria.



Depois do combate ao Apartheid, Tutu empenhou-se na reconciliação do seu país e na defesa dos Direitos Humanos.