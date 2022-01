Desmond Tutu, sul-africanos celebram a sua vida na hora da morte

Na morte de Desmond Tutu, o que os sul-afrianos têm celebrado, conta o jornalista António Mateus a a partir

da África do Sul, é a vida dele e o exemplo que deu de humanidade.



Este sábado, a urna com o corpo do arcebispo seguiu no carro funerário para um cortejo pelas ruas da cidade do Cabo até ao crematório. Foi vontade expressa de Desmond Tutu que a cerimónia fúnebre não contasse com o protocolo habitual das forças armadas.